- O Paysandu Sport Club repudia veementemente as agressões praticadas de forma covarde contra o atleta Naylhor e contra o preparador físico Thomaz Lucena, durante o segundo tempo da partida diante do Amazonas, na Arena da Amazônia, pela segunda rodada do quadrangular do Campeonato Brasileiro da Série C, disputada na tarde deste sábado (9). Naylhor foi atacado com um soco pelas costas na região do nariz. O zagueiro será submetido a exames para verificar se houve fratura na região. Também pelas costas, Thomaz Lucena levou um soco próximo da boca. O Paysandu Sport Club reitera que jamais irá coadunar com quaisquer atos violentos e não vai medir esforços, por seu Departamento Jurídico, para que, ao final, os responsáveis sejam punidos pela autoridades competentes - disse o Paysandu.