Chegou o momento da grande decisão para Corinthians e Ferroviária. No domingo (10), às 16h, as equipes se enfrentam na Neo Química Arena, pelo confronto de volta da final do Brasileirão Feminino. A primeira partida terminou sem gols em Araraquara. Qualquer empate no tempo normal leva a decisão aos pênaltis. Quase todos os ingressos já foram vendidos.