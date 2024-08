Wesley, do Flamengo, tem carro de luxo roubado no Rio de Janeiro

(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 10:03 • Rio de Janeiro

Wesley, jogador do Flamengo, publicou em suas redes sociais, na madrugada desta quinta-feira (8), que foi assaltado e teve seu carro roubado em Bonsucesso, na zona norte do Rio de Janeiro.

O post mostra uma foto de sua BMW 320i azul que, segundo ele, foi roubada em uma loja do McDonalds. O lateral-direito de 20 anos não escreveu se estava, ou não, presente no momento.

O lateral esteve em campo na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, onde entrou aos 17 minutos do segundo tempo no lugar de Varela, que foi o titular.

Jogador publicou em rede social que sua BMW foi roubada em um restaurante em Bonsucesso (Thiago Ribeiro/AGIF)

No jogo de mata-mata, o Palmeiras venceu o Flamengo por 1 a 0, no Allianz Parque, mas não foi suficiente para conquistar a classificação. A equipe rubro-negra passou de fase pela vitória de 2 a 0 no Maracanã, na semana anterior.

Após o confronto da Copa do Brasil, as equipes se enfrentam neste domingo (11), às 16h, no Maracanã, pela 22ª rodada do Brasileirão. O time carioca é o vice-líder, com 40 pontos, enquanto o Paulista está na quarta posição, com 37.