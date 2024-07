Web vai à loucura com golaço de Ganso pelo Fluminense: ‘Melhor 10 do Brasil’

Jogadores do Fluminense celebram golaço de Ganso (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 21:11 • Rio de Janeiro (RJ)

O golaço de Paulo Henrique Ganso, marcado diante do Internacional, no Maracanã, levou os torcedores do Fluminense na web à loucura nesta quinta-feira (4). O meia acertou belo chute de fora da área para igualar o placar em 1 a 1, no último lance do primeiro tempo.

Tricolores se manifestaram nas redes sociais elogiando a jogada e enaltecendo o camisa 10 do Flu. Alguns foram mais além e afirmaram que o armador será o responsável pela recuperação do clube no Campeonato Brasileiro, enquanto outros acreditam que o jogador seja o melhor de sua posição atuando no país.

Este foi o quarto gol de Ganso em 25 jogos no ano, além de já ter contribuído com três assistências. Em toda sua passagem pelo Fluminense, o meia soma 240 partidas (180 como titular) 26 bolas nas redes e 26 passes para companheiros marcarem.

Confira abaixo reações de torcedores do Fluminense na web ao gol de Ganso:

O jogo marca a estreia do técnico Mano Menezes pelo Fluminense. A equipe entrou em campo diante do Internacional com: Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Diogo Barbosa; André, Martinelli, Alexander e Ganso; Keno e Cano.

