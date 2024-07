Web vai à loucura com gol do Cuiabá no Maracanã: ‘Pai do Flamengo’

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/07/2024 - 20:31 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 06/07/2024 - 22:32

O gol do Cuiabá diante do Flamengo, logo aos seis minutos de jogo, repercurtiu na web entre torcedores do clube carioca e adversários. Derik Lacerda abriu o placar para o Dourado no Maracanã, causando revolta nos rubro-negros e brincadeiras de rivais nas redes sociais.

➡️ Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

Muitos internautas lembraram que o Fla costuma ter dificuldades ao enfrentar a equipe matogrossense. No último ano, a campanha do Mais Querido no Brasileirão ficou marcada por uma derrota por 3 a 0 fora de casa diante do adversário deste sábado (6). Já torcedores do Flamengo se mostraram preocupados com a possibilidade do Cuiabá se retrancar e dificuldar ainda mais a partida.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira abaixo algumas publicações na web sobre o gol do Dourado diante do Flamengo:

Derik Lacerda, do Cuiabá, comemora gol durante partida contra o Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O técnico Tite escalou o Flamengo para o duelo contra o Cuiabá no Maracanã com: Rossi, Wesley, Fabricio Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Allan, Pulgar e Gerson; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro.