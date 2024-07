Web vai à loucura com anúncio de Coutinho no Vasco: ‘Melhor contratação do futebol brasileiro na década’

Coutinho em anúncio no Vasco (Foto: Leandro Amorim / Vasco)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 12:25 • Rio de Janeiro (RJ)

O anúncio da contratação de Philippe Coutinho pelo Vasco levou a web à loucura nesta quarta-feira (10). O Cruz-Maltino divulgou vídeo oficializando o acerto com o meia-atacante às 11h11, horário que representa o número da camisa que o jogador irá utilizar em seu retorno à Colina Histórica.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Nos comentários da publicação do Vasco, torcedores do clube exaltaram a volta de Coutinho após 14 anos no exterior. Alguns afirmaram que a contratação foi a maior do futebol brasileiro no século XXI, desbancando as de rivais. Outros se animaram com a provável dupla com Dimitri Payet no meio-campo da equipe.

Confira abaixo publicações de vascaínos na web reagindo ao anúncio da contratação de Philippe Coutinho pelo Vasco:

Coutinho chega ao Vasco por empréstimo de um ano, cedido pelo Aston Villa, da Premier League. O meia-atacante tem contrato com o clube inglês até junho de 2026. Ele retorna ao Cruz-Maltino após 14 anos, quando deixou o time para se juntar a Inter de Milão.

– É um sentimento de muita felicidade, alegria e ansiedade. Vivi muito tempo fora, então realmente é um sentimento de estar voltando pra casa, para o lugar onde fui criado, para o lugar que eu amo, o clube que eu amo. Todo mundo sabe, minha família, o quanto eu estou feliz e eles todos estão felizes por essa volta – disse o jogador ao site oficial do clube.