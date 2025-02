Web se rende a Bellingham após gol decisivo em City x Real Madrid: ‘Espetáculo’

Jude Bellingham, autor do gol que sacramentou a virada do Real Madrid contra o Manchester City, por 3 a 2, fora de casa, no jogo de ida dos playoffs da Champions League 2024-25, levou torcedores à loucura com sua capacidade de decidir jogos. O tento anotado aos 47' do segundo tempo, um minuto antes do apito final, decretou a vantagem para os Merengues, que decidem o confronto em casa, na próxima quarta-feira (19).

Após erro defensivo do Manchester City, Vini Jr. arrancou com a bola, e cara a cara com Ederson, tentou encobrir o arqueiro brasileiro. A bola foi fraca e sem direção, mas serviu de assistência para Bellingham, que no auge físico, acompanhou a jogada e completou para o gol vazio.

A capacidade de decisão em momentos importantes é uma característica de Bellingham, que se notabilizou nas últimas temporadas como uma peça confiável neste tipo de cenário. Após colocar o jogo no bolso, o britânico foi assunto nas redes sociais. Confira reações!

Torcedores se derretem por Bellingham em City x Real Madrid

Jude Bellingham comemora gol decisivo em Manchester City x Real Madrid (Foto: Oli Scarff/AFP)

Manchester City 2x3 Real Madrid: como foi o jogo?

Antes mesmo da bola rolar, o duelo no Etihad Stadium já estava movimentado. A torcida do Manchester City estendeu bandeirão de Rodri com a Bola de Ouro junto da frase "Pare de chorar", em provocação a

Vini Jr.

Com bola rolando, o ritmo também foi intenso. Logo aos nove minutos, Vinícius saiu cara a cara com Éderson e driblou o goleiro, sendo derrubado. O árbitro chegou a assinalar pênalti, mas o assistente apontou impedimento no lance. Com os Citizens tendo mais a posse de bola e ocupando o campo de ataque, os Merengues seguiram apostando em saídas de velocidade. Assim, Mbappé forçou o Éderson a fazer grande defesa logo na jogada seguinte.

Apesar dos sustos iniciais, foi o Manchester City quem balançou a rede primeiro. Grealish levantou para Gvardiol, que ajeitou de peito para Haaland finalizar de chapa e abrir o placar para os donos da casa aos 18 minutos. O jogo seguiu agitado antes do intervalo, com seis finalizações para os ingleses e nove para os espanhóis, mas a vantagem mínima se manteve.

Logo no início do segundo tempo, o City teve grande chance para ampliar o placar, mais uma vez com Haaland. O norueguês recebeu de De Bruyne, driblou Ceballos e chutou de canhota. Após desvio em Camavinga, a bola explodiu no travessão.

Contudo, ao contrário da primeira etapa, desta vez foi o Real Madrid quem sobreviveu ao susto e chegou ao gol. Após boas chances de Bellingham e Mbappé, o francês teve nova oportunidade de marcar. Ceballos levantou na área para o camisa 9, que bateu de voleio. Apesar da plasticidade, a bola pegou na canela do atacante, o suficiente para enganar Éderson e empatar a partida.

O gol trouxe ânimo para os Merengues, que pressionaram em busca da virada. Mesmo assim, foram os donos da casa que chegaram ao segundo gol primeiro. Foden foi derrubado dentro da área, quase em cima da linha, por Ceballos. Em cobrança de pênalti, Haaland deslocou Courtois para marcar mais um e colocar o City na frente aos 35 minutos da segunda etapa.

Mesmo em desvantagem com poucos minutos restantes, o Real Madrid mostrou que é o dono da Champions League. Aos 41 minutos, logo após entrar em campo, Brahim Díaz igualou o placar após rebote de chute de Vini Jr, que aproveitou saída de bola errada de Éderson.

Já nos acréscimos, veio a virada. Vinícius roubou a bola de Rico Lewis e tentou encobrir o goleiro do City, mas pegou mal na bola. Para sorte dos Merengues, Jude Bellingham estava no lugar certo para aproveitar o chute ruim e virar o duelo no Etihad, dando números finais ao jogo de ida.

