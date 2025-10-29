Web se impressiona com festa da torcida do Racing contra o Flamengo: 'Harry Potter'

A torcida prometeu e cumpriu! Os mais de 50 mil presentes protagonizaram uma linda festa durante a entrada de Flamengo e Racing no gramado do El Cilindro, pelo jogo de volta das semifinais da Libertadores, nesta quarta-feira (29). Com centenas de sinalizadores, os torcedores argentinos criaram uma grande atmosfera e impressionaram os internautas nas redes sociais.

Às vésperas da partida, o treinador Gustavo Costas enviou um recado aos torcedores argentinos, pedindo uma grande festa, sem temer as multas aplicadas pela Conmebol. A partida que foi adiada para 21h50, devido a demora da chegada da delegação rubro-negra, começou com mais cinco minutos de atraso devido a empolgação da torcida do Racing.

Para os internautas, a festa protagonizada pelos torcedores do Racing representa o verdadeiro clima de Libertadores. Segundo um dos torcedores, vai ter que suar a camisa para garantir a classificação. Confira abaixo.

Com a vantagem mínima no placar, o Flamengo busca a classificação para a grande final da Libertadores contra o Racing, jogando no El Cilindro. Com mais de 50 mil torcedores presentes, a equipe comandada por Filipe Luís terá que superar a pressão para continuar sonhando com o tetracampeonato.