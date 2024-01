Na primeira partida do Flamengo em 2024, o clube carioca se destacou pelo primeiro tempo que fez. Em 45 minutos, o Rubro-Negro fez 3 a 0 e dominou o Audax, pela estreia do Campeonato Carioca, na Arena da Amazônia, em Manaus. Com a atuação, a torcida se empolgou.