Gol relâmpago do Palmeiras no primeiro minuto de jogo faz torcida delirar na web

Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 16:42 • São Paulo

O Palmeiras enfrentou o Criciúma neste domingo (15), às 16h (horário de Brasília), no Allianz Parque, pela 26° rodada do Brasileirão. O centro avante do Verdão, Flaco López, marcou aos 48 segundos iniciais da partida, o gol foi o mais rápido do Campeonato Brasileiro da temporada.

O meia, Caio Paulista, cruzou para dentro da área no primeiro lance do jogo, Flaco ajeitou e bateu de primeira, abrindo o placar para a equipe alviverde. Confira as reações:

