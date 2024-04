Torcedores do Flamengo criticaram um jogador no segundo tempo (Foto: Jorge Bernal/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/04/2024 - 23:20 • La Paz (BOL)

Os torcedores do Flamengo ficaram revoltados com o segundo tempo do goleiro Rossi. Para alguns rubro-negros, o jogador falhou no segundo gol do Bolívar e, além disso, exagerou ao dar diversos "chutões". Confira algumas reações abaixo.

