Zico doa parte da renda do Jogo das Estrelas a 19 instituições

O maior propósito do Jogo das Estrelas, evento beneficente anual organizado por Júnior Coimbra e que tem o ídolo Zico como anfitrião, é viabilizar a maior parte de sua renda a projetos sociais e instituições de caridade. Com a presença do Galinho, a entrega oficial das doações da edição 2023 será realizada nesta quinta-feira (25/04), no Hotel Windsor Barra, Zona Oeste do Rio.

- É claro que é um prazer enorme todo ano reunir amigos e craques do futebol no Jogo das Estrelas, uma grande festa que fazemos para a torcida, que sempre comparece em peso e eu só tenho a agradecer por tanto carinho. E é justamente todo esse apoio do público que nos leva a esse dia tão especial, quando conseguimos reverter grande parte da renda a várias instituições, objetivo do nosso evento - disse Zico, sempre realizado ao receber os projetos beneficiados.

Neste ano, serão 19 as instituições a receber o auxílio do Jogo das Estrelas. São elas: ABBR, Associação Semente da Vida da CDD, Capoeira IBCE, Casa Ronald RJ, CEEAK - Allan Kardec, Coletivo Vila Beira Mar, Desapego Solidário, É Por Amor, Fundação do Rim, Instituto Arteiros, Instituto Movimento e Vida, LIAP-Amor Puro, Maranathá Rio, Meninos de Luz, Origem Amorim, Projeto Avante e Repartir. O Instituto PHI foi beneficiado pelo Passaporte Solidário, um camarote especial no dia do jogo, e o NEAC-Projeto Equilíbrio receberá chuteiras por conta da parceria com o SporTV no projeto DOE GOLS.

- Estamos extremamente felizes em ser agraciados com a doação desse projeto maravilhoso que é o Jogo das Estrelas, certamente o evento beneficente de maior público do Brasil, o que vai contribuir para os inúmeros projetos da Fundação do Rim. Somos uma instituição ativa há 20 anos, que atende crianças e jovens portadores de doenças renais em todo estado do Rio de Janeiro, aproximadamente 150 famílias assistidas - vibrou a médica Fátima Bandeira, vice-presidente da fundação.

- O Instituto Brasileiro de Capoeira-Educação se sente honrado com a premiação do Jogo das Estrelas, não somente pela visibilidade que o evento traz, mas principalmente pelo reconhecimento de um ídolo que ultrapassa gerações, o nosso eterno Galinho. A Capoeira está presente no futebol brasileiro, com toda sua ginga, e Zico é o maior representante de um futebol gingado - agradeceu Mestre Ferradura, presidente do IBCE.

Ano marcante: Jogo das Estrelas chega a sua 20ª edição em 2024

O Jogo das Estrelas entrou em cena pela primeira vez em 2004, realizado no CFZ. E já chegou mostrando toda sua força, ao trazer o craque Diego Armando Maradona para a festa. De lá para cá, passou ainda por outros quatro diferentes palcos: Nilton Santos, Morumbi, Estádio Luso-Brasileiro e Maracanã, que se tornou a casa definitiva, onde Zico emplacou 334 gols na carreira. Assim, o ano de 2024 será marcante nessa trajetória.

- Todo nosso intuito, e por isso fazemos um evento tão bonito, é justamente poder ajudar tantas instituições, sempre tentando adicionar outras mais, na medida do possível. Até mesmo nos momentos de dificuldade conseguimos realizar o evento, com apoio dos patrocinadores, da imprensa e do público. E este ano de 2024 será ainda mais especial, por chegarmos à 20ª edição. Queremos fazer o maior Jogo das Estrelas da história - comentou Júnior Coimbra.

SERVIÇO:

Data: quinta-feira (25/04)

Horário: das 10h às 12h

Local: Hotel Windsor Barra

Endereço: Av. Lúcio Costa, 2.630