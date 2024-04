Borré teve altos e baixos no primeiro tempo (Foto: Lucas Gabriel Cardoso/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/04/2024 - 21:07 • São Paulo (SP)

As redes sociais não perdoaram a atuação de Rafael Santos Borré no confronto entre Palmeiras e Internacional, nesta quarta-feira (17). O jogo vale pela segunda rodada do Brasileirão.

➡️ Quem é que sobe?! Com R$200 no Lance! Betting, você garante R$398 se Palmeiras x Internacional terminar com nove escanteios ou menos

➡️ Siga o Lance! Palmeiras no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Verdão

O atacante desperdiçou algumas oportunidades e isolou uma cobrança de pênalti, que poderia fazer com que o Colorado abrisse o placar fora de casa, na Arena Barueri.

Contudo, depois, Borré se redimiu e deu assistência para Wesley marcar para o Internacional contra o Palmeiras. Ele tomou a bola no ataque, arrancou e ajeitou para o ponta aplicar a lei do ex e balançar as redes contra seu antigo time.

Borré foi contratado pelo Colorado nesta temporada, como um dos reforços mais badalados do futebol brasileiro. A transação garantiu uma aquisição dos direitos federativos e de 80% dos direitos econômicos do atleta, em vínculo com duração até o fim de 2028. Ele está em sua terceira partida com a camisa do time gaúcho.

Borré desperdiçou pênalti em Palmeiras x Internacional, pelo Brasileirão (Foto: Divulgação/Inter)

CONFIRA AS REAÇÕES NA WEB SOBRE OS ALTOS E BAIXOS DE BORRÉ NO JOGO ENTRE PALMEIRAS E INTERNACIONAL