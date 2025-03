O campeão Corinthians dominou a Seleção do Paulistão de 2025, mas a ausência do atacante Memphis Depay chamou atenção nas redes sociais. Na última sexta (28), foram revelados os 11 jogadores escolhidos, além do melhor técnico do Campeonato Paulista em 2025. O Timão teve quatro jogadores e o treinador Ramón Díaz na seleção. Na web, torcedores criticaram a ausência do jogador holandês e lembraram a importância dele para o título.

"Seleção do Paulistão sem Memphis é bizarro", opinou um internauta. Já outro, em tom sarcástico, perguntou se Memphis e Garro, também fora da Seleção do Paulistão, eram "astronautas".

Veja repercussão da Seleção do Paulistão 2025 sem Memphis

Memphis recebe prêmio individual na Seleção do Paulistão 2025

Memphis ficou fora da seleção do campeonato, mas ganhou o prêmio de melhor drible da competição pelo elástico aplicado sobre Naves, no empate por 1 a 1 entre Corinthians e Palmeiras na primeira fase do Paulistão.

Seleção do Paulistão

Goleiro: Hugo Souza (Corinthians)

Lateral-direito: Matheuzinho (Corinthians)

Zagueiro: Arboleda (São Paulo)

Zagueiro: Murillo (Palmeiras)

Lateral-esquerdo: Escobar (Santos)

Meia: Richard Ríos (Palmeiras)

Meia: André Carillo (Corinthians)

Meia: Lucas Moura (São Paulo)

Atacante: Estêvão (Palmeiras)

Atacante: Guilherme (Santos)

Atacante: Yuri Alberto (Corinthians)

Melhor Treinador: Ramón Díaz (Corinthians)

Prêmios individuais

Melhor jogador do Campeonato: Revelação: Vinicinho (RB Bragantino) Gol mais bonito: Neymar (Santos) Melhor drible: Memphis (Corinthians) Craque do interior: Carlão (Noroeste) Melhor árbitro: Matheus Candançan

Premiação do Paulistão

Ao todo, o campeão do Paulistão 2025 faturou R$ 49 milhões com o título da competição. Os outros três principais clubes, por sua vez, embolsaram R$ 44 milhões da Federação Paulista de Futebol apenas pela participação.