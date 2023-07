Cotado para a briga do título, o Corinthians entra em ação às 21h30 desta terça-feira (11). O alvinegro paulista recebe o Universitario (PER) na Neoquímica Arena e o confronto contará com uma grande cobertura dos canais ESPN e Star+ com transmissão in loco sendo realizada para todo país. O jogo terá o comando de Fernando Nardini na narração, que estará ao lado dos comentaristas Silas, Mário Marra e Carlos Eugênio Simon, além de reportagem de campo de Lilly Nascimento.