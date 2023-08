— A gente não só repudia, como não entende. As próprias cores do clube [Operário-PR] dizem tudo. Estamos em 2023 e ainda estamos lidando com esses assuntos que eu não tenho capacidade de entender. Falei para o Jeferson ali que estamos juntos com ele. Temos jogadores brancos, negros, de todas as raças aqui. Nossa origem é essa. Nosso povo brasileiro é um povo de misturas. Se precisasse parar o jogo, ou qualquer outra decisão que fosse tomada ali, extrapola qualquer tipo de competição. Essa é uma luta que não é só aqui, é no Brasil, no mundo todo. E a gente tem que levar isso muito a sério - disse o técnico.