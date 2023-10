O técnico Carlo Ancelotti chamou atenção nesta segunda-feira (16) ao classificar o possível negócio com a Seleção Brasileira como "rumor", em entrevista à rádio "Anch'io Sport". Pentacampeão do mundo, Denílson comentou a declaração do treinador italiano no "Jogo Aberto" e chamou a situação de vergonhosa.