Virginia abre o jogo sobre ligação polêmica para Neymar e Bruna Biancardi responde

A influenciadora Virginia Fonseca abriu o jogo sobre a polêmica ligação para o jogador Neymar, feita durante a madrugada. Em entrevista ao portal "LeoDias", a empresária assumiu o erro e contou como foi que aconteceu o caso.

De acordo com ela, Neymar havia a chamado para participar de um leilão do próprio instituto. Contudo, Virgina teria demorado para responder, e de última hora, resolveu ligar para o atleta. A situação gerou incomodo com Bruna Biancardi, atual namorada do camisa 10 do Santos.

- Se tem uma coisa que não sou, é hipócrita. Odeio gente assim. Falo, fiz e errei. A assessora dele me mandou mensagem me cobrando resposta sobre o leilão. Só que nesse dia, eu sai, e quando voltei que vi a mensagem. Sem noção, liguei para falar com ele (Neymar). Aí a Bruna me mandou mensagem falando que podia ligar para ela. Pedi desculpas. Ali percebi que tinha vacilado - disse Virgínia.

Reposta de Bruna Biancardi, namorada de Neymar

Após a resposta de Virginia viralizar nas redes sociais, Bruna Biancardi resolveu dar uma declaração sobre o caso. Através da abas de comentários da entrevista publicada pelo portal "LeoDias", a influenciadora não aprovou a declaração. Veja abaixo:

- Só para encerrar esse assunto, pois, pelo visto, ela está gostando do tema, né?! Os meus problemas eu não resolvo na internet, muito mesno me entrevistas - ainda mais para esse tipo de "jornalismo". Não foi uma situação isolada. Ela já demostrou não ter postura e educação comigo, dentro da minha casa inclusive - bem diferente da pessoa que ela mostra ser na internet. Sobre a ligação: ela sabe que não foi assim. Vocês dois podiam tirar meu nome da boca e não mencionar mais a mim e à minha família. Imagina essa paz?! Lembrando que a justiça divina está aí para todos e a minha consciência está bem tranquila - publicou a influenaciadora.

Resposta de Bruna Biancardi sobre nova declaração de Vírginia (Foto: Reprodução)

A polêmica envolvendo Virgínia, Neymar e Bruna Biancardi aconteceu em agosto, quando o jornalista Léo Dias, que tem proximidade com a influenciadora, afirmou que a blogueira ligou para o craque do Peixe às duas horas da manhã para discutir negócios de trabalho.

Para surpresa de Virgínia, Neymar não atendeu, mas sim Bruna Biancardi. Ainda segundo apuração do Léo Dias, a companheira do santista não gostou nem um pouco e questionou "por que uma mulher casada ligava para um homem casado a essa hora".

Virgínia se separou recentemente do cantor Zé Felipe. O anúncio do fim do relacionamento pegou os fãs do casal de surpresa.