Vinícius Júnior atropela perfil do Borussia em número de seguidores

Escrito por Lance! • Publicada em 01/06/2024 - 09:00 • São Paulo (SP)

Somente Vinícius Júnior tem o dobro de seguidores que o perfil oficial do Borussia Dortmund no Instagram. A estrela brasileira do Real Madrid tem 46,7 milhões de seguidores nas redes sociais. O Borussia, por sua vez, tem 20,7 milhões - praticamente a metade do atleta.

O atleta enfrentará o Borussia no sábado (1), pela final da Champions League. Inclusive, Vinícius Júnior é o terceiro jogador brasileiro mais seguido nas redes sociais - atrás somente de Marcelo (68 milhões) e Neymar (221 milhões).

O perfil oficial do Real Madrid, por sua vez, é praticamente sete vezes maior do que o adversário. O clube soma 159 milhões de seguidores somente no Instagram.

Borussia Dortmund e Real Madrid se enfrentam neste sábado (1), às 16h (de Brasília), em Wembley, na Inglaterra.

