Vini Jr maior que Neymar? Web ferve após mais um título do atacante do Real Madrid

Escrito por Lance! • Publicada em 02/06/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O título da Champions League conquistado pelo Real Madrid diante do Borussia Dortmund acendeu um debate nas redes sociais no último sábado (1). Com mais um troféu e gol decisivo de Vini Jr na final, alguns internautas colocaram o atacante acima do compatriota Neymar na história do futebol. Outros, no entanto, não concordam.

Vini Jr chegou ao 12º título na carreira pelo Real Madrid, sendo duas Champions, três La Ligas, dois Mundiais e uma Copa do Rei. Neymar, por sua vez, soma 27 troféus na carreira, somando as passagens por Santos, Barcelona e PSG. Dentre os principais estão: uma Champions, uma Libertadores, um Mundial, duas La Ligas e cinco Ligue One.

Veja os comentários nas redes sociais: