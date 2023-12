Jogador do Flamengo, Matheus Gonçalves conversou com o Lance! antes da bola rolar no "Jogo das Estrelas", nesta quarta-feira (27). No Maracanã, o meia afirmou que o zagueiro Léo Ortiz, do RB Bragantino, será bem vindo no clube da Gávea, caso a negociação se concretize. Além disso, Matheus comentou sua passagem pelo Massa Bruta. Assista ao vídeo acima: