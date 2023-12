Sávio, ex-jogador do Flamengo, marcou presença no Jogo das Estrelas, partida beneficente promovida pelo ídolo Rubro-Negro, Zico. Na zona mista do evento, o tri-campeão da Champions League pelo Real Madrid analisou a contratação do uruguaio Nicolás De La Cruz e opinou sobre o trabalho de Tite, técnico Rubro-Negro.