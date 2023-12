Ídolo do Flamengo, Petkovic conversou com o Lance! antes da bola rolar no "Jogo das Estrelas", nesta quarta-feira (27). No Maracanã, o ex-jogador afirmou que o Rubro-Negro "pecou nos pequenos detalhes" em 2023, projetou 2024 da equipe e rasgou elogios à torcida do clube. Assista ao vídeo acima: