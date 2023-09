A partida corria normalmente até os 25 minutos do segundo tempo, quando o jogador do M&M começou a bater boca com o árbitro e o agarrou pela gola da camisa. O atelta só se afastou após intervenção dos companheiros de time, mas mesmo assim não foi suficiente. Antes de se distanciar por completo, ele tentou acertar um soco no juiz e foi quando os dois começaram a trocar agressões.