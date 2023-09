Segundo a defesa, a CPI foi informada sobre a viagem de Ednaldo Rodrigues na semana passada, mas decidiu-se manter a data da oitiva para segunda-feira (11), às 17h. O presidente da CBF embarcou rumo a Lima na sexta-feira (8) e permanecerá no país até terça-feira (12), data do duelo contra a seleção peruana. Depois, seguirá para Luque, no Paraguai, e só tem previsão de retorno ao Brasil no próximo dia 15 de setembro.