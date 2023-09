Tanto Cristiano Ronaldo quanto Lionel Messi tiveram suas classificações rebaixadas antes do lançamento oficial do EA Sports FC 24, programado para ainda este mês. Nesta segunda-feira (11), foram revelados os 100 melhores jogadores da nova edição e pela primeira vez desde o FIFA 07, os astros não lideram as avaliações do game. As informações foram vazadas pelo perfil "Fut Scoreboard" do "X", o antigo Twitter.