VÍDEO: Brasileiro ajuda torcedores do Rosario Central na estrada e ganha música

Brasileiro ajuda torcedores do Rosario Central na estrada (Foto: Reprodução/X)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/04/2024 - 11:30 • Rio de Janeiro (RJ)

A torcida do Rosario Central protagonizou um episódio inusitado durante a viagem a Belo Horizonte, onde o clube encara o Atlético-MG, nesta quarta-feira (10), pela segunda rodada da Libertadores.



De acordo com o Diário Olé, um dos ônibus que levava os torcedores argentinos à capital mineira se perdeu pelo caminho e ficou sem combustível. Um brasileiro, identificado apenas como "Júnior", viu a situação e resolveu ajudar levando os "hermanos" até um posto de gasolina para abastecer.



➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas



O gesto de gentileza foi reconhecido pela torcida do Central, que lhe deu uma camiseta e ainda o homenageou com essa música especial (veja no vídeo abaixo).



- Muito obrigado, brazuca... Muito obrigado, brazuca... Você nos deu gás, você nos deu alegria - dizia um trecho da canção.



➡️ Estado Islâmico ameaça ataque terrorista em estádios que receberão jogos da Champions League

Atlético-MG e Rosario Central se enfrentam às 19h desta quarta-feira (10), na Arena MRV, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.



➡️ Classificação e próximos jogos: veja a tabela completa da Libertadores 2024

Torcedores do Rosario Central fazem a festa com brasileiro "salvador" (Foto: Reprodução/X)