Milton Neves rasga elogios a Endrick e cutuca Neymar em premiação do Paulista

Escrito por Lance! • Publicada em 09/04/2024 - 10:45 • São Paulo (SP)

O jornalista Milton Neves aproveitou sua participação na cerimônia de premiação do Campeonato Paulista, na segunda-feira (8), para rasgar elogios a Endrick, atacante do Palmeiras, e ainda cutucar Neymar.



- Eu fui ontem pra torcer pro Santos, mas esse Endrick... Eu tô apaixonado por ele. Ele tem uma cabeça melhor que o Neymar. Esse moleque vai longe se Deus quiser. Tá no Real Madrid, fala muito bem e não é de família milionária. Talento não escolhe lar - disse Milton Neves, em discurso no palco.



A Federação Paulista de Futebol (FPF) realizou, na noite desta segunda-feira (8), a festa de encerramento do Paulistão 2024. O evento ocorreu na Expo Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, e premiou destaques do campeonato.



Endrick foi escolhido como craque do Paulistão e ainda figurou na seleção do estadual. Clique AQUI para conferir os outros jogadores premiados.



Milton Neves cutuca Neymar em premiação do Paulistão 2024 (Foto: Carl de Souza/AFP)