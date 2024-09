Logo da Conmembol (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 17:53 • Rio de Janeiro

O Cruzeiro entra em campo nesta quinta-feira (26), às 21h30, no Mineirão, para enfrentar o Libertad pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Apesar da vantagem confortável de 2 a 0 construída pelo Cabuloso no jogo de ida, a vidente Sibila Letícia, do canal Previsão do Futebol, no YouTube, leu nas cartas de tarô uma previsão de que uma possível trapaça pode atrapalhar o caminho do clube mineiro na Sul-Americana.

Lautaro Diaz e Ivan Ramirez em Libertad x Cruzeiro, no Defensores del Chaco, pela Copa Sul-Americana (Foto: Daniel Duarte/AFP)

- O Cruzeiro fará o seu melhor no início, dando tudo de si, mas tem gente de olho, com inveja, no que ele está trabalhando. Quando a gente faz a coisa certa, não adianta botar olho em cima não. Mas cuidado porque pode ter alguma trambicagem. Mas, segue Cruzeiro, segue! No segundo tempo, o Cruzeiro vai dar continuidade e ainda pensando em novos projetos [gols]. Pode ser que o time projete coisas novas e possa fluir ainda mais - alertou a vidente.

Significado de "trambicarem": Ação desonesta, em que se buscam vantagens pessoais à custa de outrem

A partida deve marcar a estreia de Fernando Diniz no comando do Cruzeiro. O técnico assumiu a Raposa nesta semana no lugar de Fernando Seabra, que foi demitido. O jogo acontece nesta quinta-feira (26), às 21h30, no Mineirão. A partida será transmitida pelo Paramount+.

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X LIBERTAD

SUL-AMERICANA - QUARTAS DE FINAL (VOLTA)

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 26 de setembro de 2024, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG);

📺 Onde assistir: Paramount+;

🟨 Árbitro: Felipe González (CHI);

🚩 Assistentes: Jose Retamal e Juan Serrano (CHI);

🖥️ VAR: Rodrigo Carvajal (CHI).