Vidente crava futuro de Flamengo e Corinthians na Copa do Brasil

Flamengo e Corinthians têm jogos decisivos na Copa do Brasil (Fotos: Marcelo Cortez/Flamengo e Rodrigo Coca/Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/05/2024 - 11:11 • Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo e Corinthians têm jogos decisivos na quarta-feira (22) pela terceira fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, no Maracanã, o Rubro-Negro venceu o Amazonas por 1 a 0, mas jogou mal e foi vaiado. Já o Timão bateu o América-RN por 2 a 1, em Natal, no confronto de ida. Segundo a vidente Mariana Fonseca, do canal "MF Tarot", no YouTube, Flamengo e Corinthians vão avançar para as oitavas de final da competição.

Na análise feita pela taróloga, o Amazonas vai tentar muito no jogo de volta, em Manaus, e partir para o ataque, mas será muito difícil a classificação. Já o Flamengo vai jogar de forma equilibrada e inteligente, de acordo com as cartas do Tarot, com escolhas bem feitas e racionais pelo técnico Tite, e com muita força de vontade de ganhar o jogo, segundo Mariana Fonseca. Dessa forma, o Flamengo, "mais tático, mais inteligente e mais equilibrado, tem uma energia muito melhor para ganhar o jogo, ou até mesmo empatar, mas de qualquer forma para se classificar para a próxima etapa".

Em relação ao Corinthians, as cartas do Tarot mostraram, segundo a vidente, que a equipe jogará "com muita inteligência, equilíbrio e razão". De acordo com Mariana, o técnico António Oliveira deve ter algumas dúvidas sobre quem escalar e sobre táticas, e algumas escolhas terão que ser feitas, principalmente no segundo tempo. Mas o Corinthians vai muito com base na tática e conseguirá a classificação, segundo a vidente. Já o América-RN vai tentar tudo, vai para o ataque, "mas será uma medida prejudicial, terá limitações e será desclassificado".