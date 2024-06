Veterano campeão pelo Celtics tem irmã brasileira e jogadora de basquete

Maira Horford atua no Unimed Campinas(Foto: Reprodução/Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/06/2024 - 11:47 • Rio de Janeiro (RJ)

O pivô Al Horford, de 38 anos, do Boston Celtics, conquistou seu primeiro título da NBA, com a vitória por 106 a 88 sobre o Dallas Mavericks, na segunda-feira (17), encerrando a série em 4 a 1. O jogador dominicano tem uma relação especial com o Brasil: uma irmã nascida no país e que joga basquete profissionalmente. A informação foi publicada pelo "O Globo".

Ele é filho de Tito Horford, um ex-pivô que atuou por Milwaukee Bucks e Washington Bullets (hoje, Wizards), mas que jogou também no Brasil. Quando defendia o Suzano, Tito conheceu a atleta de vôlei Patrícia de Andrade, e do relacionamento nasceu Maira, em agosto de 1995.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Maira Horford seguiu a carreira do pai e hoje, com 28 anos, atua no Unimed Campinas. Nesta temporada da Liga de Basquete Feminino (LBF), a ala tem oito jogos disputados e média de 11,5 pontos e 4,9 rebotes. O Unimed Campinas está disputando as quartas de final, nos playoffs, contra o Santo André.

Tito deixou o Brasil antes do nascimento de Maira, que conheceu o pai em 2021, quando ela passou a defender a seleção da República Dominicana, assim como Tito e Al. Em podcast na NBA House, Maira falou sobre a relação com o irmão.

- A gente conversa bastante. Só que agora, na época de playoffs, final, ele dá uma afastada das redes sociais. Eu só consigo falar com o meu pai. Se eu quiser falar com ele, tenho que falar com meu pai. Ele mesmo não fica muito nas redes - disse.

Al Horford, de 38 anos, conquistou seu primeiro título da NBA (Foto: Jed Jacobsohn/AFP)