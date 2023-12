Bilhetes para os setores Norte e Sul custam R$ 50 (R$ 25 a meia entrada). Setor Leste a R$ 70 (R$ 35 a meia) e Oeste a R$ 90 (R$ 45 a meia). Reforçando que só é possível comprar um máximo de 4 ingressos por CPF. A venda online seguirá até o dia do jogo, mas os ingressos também poderão ser adquiridos nas lojas oficiais do Flamengo na Gávea, no Barra Shopping e no Shopping Nova América, de 18 a 27, das 10h às 16h (só não haverá atendimento nos dias 24 e 25).