Veja em que posições ficaram as escolas de samba ligadas a torcedores de clubes

O Carnaval do Rio de Janeiro chegou, definitivamente, ao fim com a apuração das séries Prata e Bronze, na última terça-feira (11). Nas escolas de samba ligadas a torcidas de clubes, o destaque negativo ficou por conta da Raça Rubro-Negra, que acabou rebaixada para o Grupo de Avaliação. O Lance! fez um resumo dos resultados das agremiações.

Para o Carnaval de 2025, a Raça Rubro-Negra trouxe o enredo "Negro Sim, de Sangue Rubro, sou Raça! Na Luta por Anastácias sem Mordaça!", assinado pelos carnavalescos Vagner de Lima e Amarildo de Mello. A agremiação somou 265,1 pontos e foi a terceira pior a desfilar na última sexta-feira (7), na Intendente Magalhães, na Série Bronze.

Ainda na Série Bronze, desfilaram a Imperadores Rubro-Negros e a Força Jovem. A agremiação ligada a torcedores do Flamengo ficou na 5ª posição do primeiro dia de desfiles, com 266,5 pontos. Já a escola de samba ligada a torcedores do Vasco ficou na 8ª posição do segundo dia de desfiles, com 265,3 pontos. As duas seguem no mesmo grupo.

Na Série Prata, que dá vaga à Marquês de Sapucaí, a Flamanguaça bateu na trave mais uma vez. Após ficar na segunda posição em 2024, atrás da Botafogo Samba Clube, a escola ligada a torcedores do Flamengo ficou na 13ª posição, com 267,2 pontos, e segue no mesmo grupo.

Primeira escola de samba ligada a torcedores de clubes do Rio a desfilar na Sapucaí, a Botafogo Samba Clube conseguiu a permanência na Série Ouro. A agremiação ficou na 11ª colocação, com 267 pontos e escapou do rebaixamento. A Botafogo teve como enredo "Uma Gloriosa História em Preto e Branco", que contou a história do clube.

