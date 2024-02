A Globo fará o pré-jogo dentro do "Esporte Espetacular", com entradas ao vivo direto do Mineirão. A emissora também exibirá o jogo no Sportv, que terá narração de Milton Leite e comentários de Ana Thaís Matos e Grafite. Antes da bola rolar, o "Seleção sportv" ocorre diretamente do estádio, com a presença de André Rizek, Ricardinho, Alexandre Lozetti e Sérgio Xavier.