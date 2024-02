A ideia do gato fazer previsões se deu durante a Copa do Mundo de 2022. Porém, os vídeo não deram tanto resultado. Após esses posts, Natan só voltou a gravar no 2º jogo da final da Copa do Brasil, em que Milu escolheu o São Paulo como campeão e bateu (até o momento) 13,7 mil curtidas no Instagram.