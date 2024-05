Vegetti e Léo Jardim foram muito exaltados pela torcida após a última vitória. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF) (Foto:Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/05/2024 - 10:52 • Rio de Janeiro (RJ)

Destaques do Vasco: Vegetti e Léo Jardim foram importantes na última vitória (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Depois da vitória no último domingo (12), o clima no clube da colina, que não estava dos melhores, ficou mais ameno e os jogadores do Vasco voltaram a aparecer nas redes sociais.

O goleiro Léo Jardim publicou em seu perfil oficial do Instagram, uma foto da partida de domingo e um comentário inusitado fez a publicação viralizar entre os torcedores. O artilheiro cruzmaltino Pablo Vegetti, autor do gol da vitória, mais uma vez marcou presença nos comentários dos perfis de seus companheiros.

Não é a primeira vez que o atacante aparece fazendo comentários engraçados nas redes sociais. Outros atletas do elenco vascaíno como Zé Gabriel, Pumita Rodríguez, Maicon, Lucas Piton e Rossi já tinham viralizado entre os torcedores com as piadas de Pablo.

Veja a repercussão de episódios passados:

Dessa vez, a vítima de mais um comentário inusitado de Vegetti, foi o goleiro Léo Jardim. Um dos principais destaques do time e, junto com Vegetti, um dos jogadores mais queridos pela torcida vascaína.

