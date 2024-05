Ex-Fluminense, Nino processa Alexandre Frota após acusação de esquema na Seleção

A defesa de Nino considerou as acusações desproporcionais (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/05/2024 - 15:54 • Rio de Janeiro (RJ)

Marcílio Florêncio Mota Filho, mais conhecido como Nino, ex-zagueiro do Fluminense, que atualmente defende o Zenit, ingressou com um processo de 50 mil reais contra o ex-ator e deputado, Alexandre Frota. A informação é do portal "Itatiaia".

Recentemente, o ex-deputado filiado ao PDT, acusou a convocação do zagueiro Nino, para dois jogos das eliminatórias da Copa de 2026, de ser um esquema entre o jogador e seu ex-técnico, Fernando Diniz.

No final de abril, o atleta começou a mover o processo na Justiça de São Paulo, por direito de imagem, contra Alexandre Frota. A ação tem como base a declaração do ator em um podcast, exibido em março e corre na 2ª Vara Cível de Cotia.

Em uma edição do programa "Futeboteco", no YouTube, o ex-político foi questionado sobre a escolha do deputado federal Nikolas Ferreira como presidente da Comissão de Educação da Câmara. Frota aproveitou essa pergunta para comparar a convocação de Nino por Diniz com a escolha de Nikolas para a Câmara.

- É mais ou menos o que o Diniz fez com aquela vergonha daquele zagueiro do Fluminense, que está no Zenit. O que ficou na Seleção Brasileira por dois jogos... O Nino! O Nino na Seleção Brasileira não dá. O Diniz sabia que ele ia para o Zenit e levou o cara para três jogos. ‘Mermão’, depois que o cara coloca a camisa da seleção e fotografou, o preço sobe! Mandou embora e ‘tchau, não esquece meus 5% quando chegar lá’, ‘o primeiro salário manda para mim’, ‘fui eu que te coloquei lá’ - completou Alexandre, comparando os dois casos.

Alexandre Frota no podcast Futeboteco, que rendeu as aspas do processo movido por Nino . (Foto: Reprodução / YouTube)

Ainda não foram dadas declarações por parte da assessoria de Alexandre Frota.