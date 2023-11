O Bahia buscava os três pontos, que o tiraria da zona de rebaixamento, e empurraria o Vasco, que foi derrotado pelo Corinthians, para o Z4. O Santos, que perdeu por 3 a 0 para o Fluminense, ficaria em 16º. Com a vitória do São Paulo nos acréscimos, o Esquadrão segue na 17ª posição, com 41 pontos.