O apresentador André Rizek, do "ge", comentou a polêmica envolvendo São Paulo e Palmeiras por Caio Paulista. O Alviverde negocia a chegada do atacante, que atuou emprestado pelo Tricolor em 2023. Para o jornalista, a possível contratação do jogador é uma boa movimentação da equipe comandada por Abel Ferreira.