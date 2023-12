- Aí entra o jogador, que tinha que falar: 'Fui feliz, quero ficar. Legal o interesse do Palmeiras, mas fiz uma temporada boa e me identifiquei'. Pronto, acabaria com essa confusão toda. É o que eu faria na situação do Caio Paulista. Acho que isso poderia ter sido conduzido de uma forma diferente - completou o ex-jogador.