Depois de muitos episódios de brigas dentro dos bastidores do Flamengo, a torcida leva em um clima mais cômico. Recentemente, um torcedor publicou um vídeo fazendo uma paródia com o jogo de videogame "Street Fighter" com o tema do clube Rubro-Negro. O mais recente foi o desentendimento entre Marcos Braz e um torcedor, em um shopping na Zona Oeste do Rio de janeiro.