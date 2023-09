Abel Ferreira deixou o campo irritado após a derrota do Palmeiras para o Grêmio, na última quinta-feira (22). Em direção a uma câmera da transmissão do jogo, o técnico diz que o Alviverde foi "roubado". Em vídeo no Youtube, o ex-jogador do Corinthians e apresentador Neto disparou contra o português e afirmou que o clube "nunca vai ter" um título de Mundial de Clubes.