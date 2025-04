O atacante Neymar foi substituído após sentir, novamente, uma lesão na posterior da coxa esquerda ainda no primeiro tempo do duelo entre o Santos e o Atlético-MG, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. Em sua coluna, no UOL, o jornalista Paulo Vinicius Coelho, o PVC, criticou a forma com o camisa 10 cuidou do seu corpo ao longo desses últimos anos.

- Neymar é um problema de Neymar, aos 33 anos, depois de uma década e meia cuidando de sua ferramenta de trabalho, o corpo, de modo completamente diferente do que fizeram Cristiano Ronaldo e Messi.

- Infelizmente, Neymar supercraque pop é um pôster na parede. Depois de nove jogos, só um completo, 577 minutos em campo, sua única presença certa é na academia de sua casa, em Mangaratiba, para tratar suas seguidas lesões - dispara PVC.

Nova lesão de Neymar

O jogador começou a chorar e ainda tentou seguir em campo, mas não suportou. No retorno do vestiário ao banco de reservas para acompanhar a partida, Neymar foi flagrado com os olhos vermelhos e com lágrimas, visivelmente abatido com a nova lesão

O Peixe vencia parcialmente por 2 a 0 até o momento desta publicação. O Menino da Vila entrou em campo como titular na segunda partida desde a recuperação do edema na coxa esquerda.

Após o gol de Barreal, o camisa 100 deixou o gramado chorando. Antes, foi atendido pelo Departamento Médico do Alvinegro. No entanto, deixou o gramado com o auxílio do carrinho e foi substituído por Rollheiser. Ele foi ovacionado pela torcida do Santos.