Benoit também contou sobre uma discussão que teve com Schumacher por volta de 2010: "Éramos ambos teimosos. Não gostei de algumas coisas e foi isso que escrevi. Também critiquei seu retorno à Mercedes. Os resultados me deram razão: ele só subiu no pódio uma vez a cada três anos e mais tarde ele foi substituído por Lewis Hamilton. Foi um final triste e trágico para uma estrela como ele''. Os dois se resolveram pouco tempo depois, com um pedido do ex-piloto para ''esquecer tudo o que aconteceu e começar novamente''.