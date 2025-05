Um ano sem Antero Greco, Silvio Luiz e Apolinho: relembre a carreira dos jornalistas

Há um ano o jornalismo esportivo perdia três grandes nomes: Antero Greco, Apolinho e Silvio Luiz. O comentarista e ex-técnico do Flamengo morreu na noite do dia 15 de abril de 2024, enquanto o apresentador da ESPN e o veterano narrador faleceram na manhã do dia 16. O Lance! relembra a carreira dos profissionais que marcaram gerações.

Silvio Luiz

Nascido em São Paulo, Silvio Luiz cobriu a Copa do Mundo de 1962, pela Rádio Bandeirantes. Em 1976, se tornou diretor esportivo da Record e assumiu a função de narrador pela primeira vez após a morte do até então locutor do canal, Geraldo José de Almeida, comandando a Copa de 1978.

Em 1988, o locutor trocou a Record pela Band, onde dividiu protagonismo com Luciano do Valle até 1996, quando se transferiu para o SBT. Após três anos na emissora de Silvio Santos, retornou à Band. Em 2009, Silvio deixou a Band e fechou com a RedeTV!, onde atuou até 2024, como comentarista.

Antero Greco

Formado pela USP, Antero iniciou a carreira no Estadão e também somou passagens por veículos como o Folha de São Paulo e Band. Chegou à ESPN em 1994 à convite de José Trajano e participou da cobertura de grandes eventos, como as Copa do Mundo de 2002, 2006, 2010 e 2014.

O jornalista ganhou ainda mais notoriedade depois que passou a ancorar o programa "SportsCenter". Ao lado de Paulo Soares, o "Amigão", Antero chamava atenção pela descontração e irreverência no comando da atração. Em 2022, Antero Greco teve um mal-estar ao vivo.

Washington Rodrigues, o Apolinho

Apolinho trabalhou em grandes veículos de comunicação, como Rádio Globo e Rádio Tupi, onde atuava até 2024. Em 1995, o jornalista foi chamado para ser técnico do Flamengo, onde somou breve passagem, com 26 jogos, 11 vitórias, oito empates e sete derrotas. Três anos depois, o jornalista voltou ao clube, como diretor de futebol.