Narrador da Globo homenageia Silvio Luiz em gol do São Paulo na Libertadores; veja

Escrito por Lance! • Publicada em 29/05/2024 - 23:02 • São Paulo (SP)

Everaldo Marques usou o gol de Lucas, pelo São Paulo, para fazer uma homenagem a Silvio Luiz, que morreu há duas semanas. O narrador da Globo imitou as frases da lenda da locução esportiva no pênalti batido pelo meia tricolor contra o Talleres-ARG, pela Libertadores.

- Olho no lance! Éééééééé do São Paulo! Confira comigo no replay, foi foi foi foi foi foi foi foi ele, Lucas, o craque da camisa número sete. Quando eram jogados redondos 49 minutos do primeiro tempo, ela foi lá, e balançou o capim no fundo gol do Herrera - narrou Everaldo.

A narração de Everaldo Marques em homenagem a Silvio Luiz viralizou nas redes sociais. Na última semana, Jader Rocha, do sportv, também havia homenageado o locutor no jogo entre Vasco e Fortaleza, pela Copa do Brasil, em São Januário.

Silvio Luiz morreu no dia 16 deste mês, aos 89 anos, em São Paulo. O narrador foi um dos principais nomes do jornalismo esportivo nacional e somou passagens por grandes veículos do país, como Record, Band, SBT e RedeTV!.