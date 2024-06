Um ano após traição, Neymar passa Dia dos Namorados com Bruna Biancardi

Neymar, Bruna Biancardi e Mavie (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/06/2024 - 15:26 • Rio de Janeiro (RJ)

Neymar está passando o Dia dos Namorados com Bruna Biancardi, um ano após se desculpar por ter traído a mãe da sua filha caçula quando ela ainda estava grávida. O jogador e a influenciadora estão na mansão do craque do Al-Hilal em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio, na companhia de amigos. A informação é do "Extra".

Neymar postou registros com ela nos stories em seu perfil no Instagram. Já Bruna postou momentos de lazer com a filha do casal e passeando de bicicleta pela propriedade. Na terça-feira (11), os dois estiveram no Rio para o craque jogar golfe. Eles retornaram depois para Mangaratiba.

Há um ano, o caso do jogador com a influenciadora Fernanda Campos se tornou público após eles se encontrarem em um apartamento de luxo em São Paulo, na véspera do Dia dos Namorados.

Neyma e Bruna não anunciaram que retomaram o relacionamento. No entanto, segundo fontes ouvidas pelo "Extra", os pais de Mavie, de 8 meses, estão juntos novamente. Eles não pretendem assumir a volta para evitar ataques e novas polêmicas, de acordo com essas fontes.