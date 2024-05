Três meses após deixar o SBT, Téo José acerta com concorrente na TV; saiba mais

Téo José acertou retorno à Band após deixar o SBT (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/05/2024 - 19:05 • São Paulo (SP)

Após passagem pelo SBT nos últimos anos, Téo José acertou seu retorno à Bandeirantes. De acordo com o portal "F5", o narrador vai reforçar a equipe do canal nos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro e reestreia na emissora no jogo entre América-MG e Santos, na próxima sexta-feira (24), ás 21h30.

Ao lado de Téo José, em América-MG x Santos, estarão os comentaristas Rafael Oliveira e Neto. O narrador deixou o SBT no fim de fevereiro e também havia fechado compromissos com o streaming Zapping Sports, que transmite a Série C do Brasileirão, e com a Liga Nacional de Futsal, que exibe o torneio no Youtube.

Téo José chegou à Band em 2006 e deixou o canal em 2018, quando fechou com o FOX Sports. Durante o período na emissora paulista, o narrador cobriu Copas do Mundo, Olimpíadas e automobilismo. O profissional de 60 anos se tornou o locutor principal do canal após a morte de Luciano do Valle, em 2014.

Na emissora de Silvio Santos, onde foi voz da Champions e da Libertadores, além da função de narrador, Téo José também foi apresentador do programa esportivo "Arena SBT", mas perdeu a função para Cléber Machado, ex-Globo. Nascido em Goiás, o locutor também somou passagens por Jovem Pan, RedeTV! e TV Manchete.