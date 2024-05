Traição? Neto propõe reflexão sobre possível saída de Cássio do Corinthians; veja

Neto comentou a possível saída de Cássio do Corinthians (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/05/2024 - 17:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Ex-jogador e ídolo do Corinthians, Neto comentou a possível ida do goleiro Cássio para o Cruzeiro. Nesta terça-feira (14), o apresentador do "Donos da Bola" criticou os comentários sobre "traição" por parte do arqueiro e questionou se a situação não se trata, na verdade, de uma traição do clube paulista.

- O Cássio jamais trairá o Corinthians em relação a ir embora na metade do ano. Um cara que ficou 12 anos no clube, que ganhou tudo, o maior da história, ele que vai trair o Corinthians ou o Corinthians que traiu ele? Não estou falando de ficar na reserva, e sim do ambiente horrível que fizeram para ele - começou Neto.

- Por que o Matías Rojas não traiu? Porque todos que saíram em situações piores não traíram? Agora o Cássio traiu? Eu entendo quem acha que ele deveria ficar até o final do ano. Se ele for para o Cruzeiro ele vai trair? Por que o maior ídolo tem que ficar se estão fazendo isso com ele? - completou o apresentador.