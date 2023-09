O Rubro-Negro agora volta para os gramados no domingo (17) pela final da Copa do Brasil, contra o São Paulo. Balançando no cargo, Sampaoli terá poucos dias para arrumar a casa e garantir um bom resultado no primeiro jogo da decisão. Se for depender da torcida flamenguista, o técnico não estará no comando do clube para o jogo do final de semana.